Comunicazione: WeCa, da oggi on line il tutorial “Dialogo, giovani e lavoro: via per la pace”

(Foto: WeCa)

“Dialogo, giovani e lavoro: via per la pace” è il titolo del tutorial WeCa in onda dalla mattina di oggi, mercoledì 26 gennaio, sul sito www.webcattolici.it, su YouTube e su www.facebook.com/webcattolici. Il tutorial, introdotto dal presidente WeCa Fabio Bolzetta, vede come protagonista Roberto Paglialonga, dell’Ufficio stampa del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. In tempi di turbolenze e di timori di nuovi conflitti anche alle porte della ricca Europa, il video – partendo dall’istituzione della Giornata mondiale per la pace da parte di san Paolo VI – evidenzia i passaggi chiave del messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale per la pace dello scorso 1° gennaio, che vede nel dialogo tra le generazioni, nel ruolo dei giovani e nella centralità del lavoro la via per la pace. “Se la società è oggi interconnessa – osserva Roberto Paglialonga nel tutorial – un dialogo, anzi un’alleanza tra le generazioni non è solo utile e auspicabile: è necessaria. Anche a causa della pandemia gli anziani sono sempre più soli e i giovani sempre più isolati e privi di punti di riferimento. Per costruire un futuro solido c’è bisogno di frequentare il passato. Senza radici un albero non cresce e non produce frutto”.

La novità principale di questa quarta stagione dei tutorial WeCa è la collaborazione con il Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale e la Commissione Vaticana Covid-19. Da ottobre 2021 a giugno 2022, l’ultimo tutorial di ogni mese è infatti dedicato ai temi di sostenibilità, ambiente, lavoro e ricostruzione post Covid.

I tutorial WeCa sono una proposta dell’Associazione WebCattolici Italiani (WeCa) in sinergia con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei e il Centro di ricerca sull’educazione ai media all’informazione e alla tecnologia (Cremit) dell’Università Cattolica di Milano. Oltre alla diffusione tramite i social network e sul sito www.weca.it, i tutorial vengono trasmessi sulle televisioni del circuito CoralloSat, sono in podcast su Spotify e possono essere ascoltati anche, attraverso comando vocale, sui dispositivi compatibili con “Amazon Alexa” grazie alla skill “WebCattolici”.