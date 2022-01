Giorno memoria: Roma, domani deposizione corona di fiori con Casellati e Fico in Largo 16 ottobre 1943

In occasione del Giorno della Memoria, il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, deporranno domani una corona di fiori in Largo 16 ottobre 1943, luogo simbolo della deportazione degli ebrei romani verso i campi di sterminio. Accoglieranno le autorità il presidente della Comunità Ebraica di Roma Ruth Dureghello, il presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, e il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni. La deposizione avverrà alle 9. Lo comunicano in una nota congiunta la Comunità ebraica di Roma e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane.