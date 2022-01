Diocesi: Lucca, Cgil, Cisl e Uil sostengono il progetto Ri-Uscire

Nella mattinata di oggi, nel Palazzo arcivescovile di Lucca, Rossano Rossi, segretario provinciale della Cgil di Lucca, Massimo Bani, segretario generale Cisl Toscana Nord, e Antonio Malacarne, in rappresentanza della Uil di Lucca, hanno incontrato don Simone Giuli, vicedirettore della Caritas diocesana, Ida Battaglini, volontaria Caritas, Raffaele Berardi, vicepresidente dell’associazione Fondovivere della Versilia, e altri operatori Caritas per concordare modalità di collaborazione relative al progetto “Ri-Uscire”.

A due anni dall’avvio del progetto sostenuto da una grande alleanza di partenariato pubblico-privato – la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la Provincia e i suoi Comuni, l’arcidiocesi di Lucca e attori del terzo settore -, ha risposto a molte richieste di aiuto di persone che hanno subìto un processo di impoverimento a causa della pandemia. I Centri di ascolto parrocchiali, dei soggetti del terzo settore e dell’associazione Fondovivere, presenti in tutto il territorio provinciale, in questi due anni, hanno accolto soggetti vulnerabili, vittime di processi di impoverimento a causa del Covid-19 proponendo un sistema integrato di azioni economiche finanziarie e di accompagnamento sostenuto da un “Fondo solidale per la ripartenza”.