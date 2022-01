Giorno memoria: ministero Istruzione, domani cerimonia con Bianchi e Di Segni. Venerdì “Viaggio” diffuso nel luoghi del nostro Paese

La celebrazione ufficiale del Giorno della Memoria si terrà, quest’anno, al ministero dell’Istruzione. La cerimonia si svolgerà domani, giovedì 27 gennaio, a partire dalle 11, e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Parteciperanno il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e la presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), Noemi Di Segni. Le celebrazioni si apriranno con la premiazione delle scuole vincitrici del concorso “I giovani ricordano la Shoah”, promosso annualmente dal ministero dell’Istruzione, sotto l’Alto patronato del presidente della Repubblica, con la collaborazione dell’Ucei. Al ministero sarà presente una delegazione di ragazze e ragazzi premiati. Le altre scuole vincitrici si collegheranno in diretta streaming. Subito dopo in diretta televisiva la celebrazione istituzionale del Giorno della Memoria.

La giornata di venerdì 28 gennaio, invece, sarà dedicata a una nuova edizione del Viaggio della memoria, che per anni ha portato centinaia di studentesse e studenti ad Auschwitz. Quest’anno il ministero ha organizzato un Viaggio diffuso nei luoghi della memoria presenti nel nostro Paese. Una “staffetta” che si snoderà tra il Campo di concentramento di Fossoli (Modena), il Binario 1 della Stazione Tiburtina di Roma, il Memoriale della Shoah di Milano, la Risiera di San Sabba, il Museo nazionale dell’ebraismo italiano e della Shoah di Ferrara. Spazio per le testimonianze di superstiti come Sami Modiano, Edith Bruck, Andra e Tatiana Bucci ed altri. Sarà possibile partecipare e unirsi al Viaggio diffuso della memoria, seguendo la diretta su YouTube.

Come ogni anno, il ministero ha invitato tutte le istituzioni scolastiche a promuovere attività didattiche in occasione di questa ricorrenza. Materiali di approfondimento, oltre che l’archivio delle esperienze precedenti, sono disponibili su www.scuolaememoria.it, un portale realizzato dal ministero insieme all’Ucei. A disposizione delle scuole, anche le “Linee guida per il contrasto all’antisemitismo”, emanate lo scorso 14 gennaio.