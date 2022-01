Diocesi: Avezzano, domani il vescovo Massaro incontra gli studenti

In occasione della festa di San Tommaso d’Aquino, il vescovo di Avezzano, mons. Giuseppe Massaro, incontrerà domani gli studenti della diocesi. L’appuntamento è organizzato anche quest’anno dai giovani di Azione Cattolica in collaborazione con l’Ufficio scuola diocesano e la Pastorale giovanile. Alle 7, presso la chiesa della Madonna del Passo, mons. Massaro celebrerà la messa: “I nostri studenti – spiega la diocesi in una nota – riceveranno una missione da compiere presso i loro coetanei per dare un ulteriore contributo al cammino sinodale”.

A seguire, nei locali della parrocchia, la colazione prima di raggiungere le rispettive scuole per seguire le lezioni.