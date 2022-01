Ucraina: anche in Bielorussia fedeli cattolici in preghiera per la pace. Mons. Butkevic, “soluzione pacifica con il dialogo, non con le armi”

Oggi nella cattedrale della Beata Vergine Maria di Minsk, il nunzio apostolico in Bielorussia, mons. Ante Jozic, presiederà alle 18.30 una messa per la pace in Ucraina. In un messaggio a tutta la comunità cattolica del Paese, mons. Aleh Butkevič, vescovo di Vitebsk e presidente della Conferenza dei vescovi cattolici in Bielorussia, ha chiesto di pregare “per una soluzione pacifica dei conflitti internazionali, attraverso un dialogo multilaterale rispettoso e non attraverso le armi” e di aderire all’appello di Papa Francesco. Oltre alle iniziative di oggi – si legge su catholic.by -, domenica 30 gennaio, in tutte le messe si aggiungerà nella preghiera dei fedeli l’intenzione per la pace in Ucraina. “Possa il potere di questa preghiera – scrive il presidente dei vescovi bielorussi – essere un sostegno per coloro che stanno costruendo questo mondo oggi e una protezione contro le forze che cercano di distruggerlo. La forza dello Spirito Santo e l’intercessione della Vergine ci accompagnino in quest’importante opera”.