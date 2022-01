Ucraina: Comunità Sant’Egidio, stasera a Roma preghiera per la pace con mons. Gallagher

La Comunità di Sant’Egidio, rispondendo all’invito di Papa Francesco, che domenica scorsa all’Angelus ha espresso la sua preoccupazione per l’aggravarsi della situazione in Ucraina e ha indetto per mercoledì 26 gennaio una giornata di preghiera per la pace, propone una speciale veglia per l’Ucraina, stasera alle ore 19,15 nella basilica di Santa Maria in Trastevere. La preghiera, che sarà possibile seguire in streaming sul sito www.santegidio.org, sarà presieduta da mons. Paul Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati della Santa Sede.