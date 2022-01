Eurobarometro: democrazia e difesa dei diritti umani “principale vantaggio” offerto dall’Unione europea

(Bruxelles) Il sondaggio odierno di Eurobarometro mette in evidenza che “quasi un europeo su due (49%) vede il cambiamento climatico come la principale sfida globale per il futuro dell’Ue, con un sostegno schiacciante agli obiettivi ambientali del Green Deal europeo”. L’88% degli europei ritiene “importante aumentare la quota di energie rinnovabili, mentre l’80% concorda sull’importanza di fare dell’Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 e di promuovere la crescita del mercato dei veicoli a zero o a basse emissioni”. Altre sfide globali future evidenziate dagli intervistati includono la salute (34%) e la migrazione forzata (citata da circa il 30% del campione). Avere standard di vita comparabili (31%) e una politica sanitaria comune (22%) sono ritenuti due aspetti altrettanto utili per il futuro dell’Europa. “Gli europei danno anche la priorità a una maggiore solidarietà tra gli Stati membri (21%) e all’indipendenza energetica (20%)”.

Le ulteriori sfide citate in Eurobarometro che la stessa Ue deve affrontare sono le disuguaglianze sociali (36%), la disoccupazione (32%), seguite dalle questioni migratorie (31%).

Gli europei considerano inoltre il rispetto per la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto (27%) come “il principale vantaggio” offerto dall’Ue, “seguito dal suo potere economico, industriale e commerciale (25%). “Pace (49%), libertà di opinione (47%), uguaglianza sociale e solidarietà (45%) e apertura agli altri (44%) sono i valori meglio incarnati dall’Ue rispetto ad altri Paesi, secondo gli intervistati”.