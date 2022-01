Giorno memoria: Ambasciate Usa e Israele presso Santa Sede, domani conferenza sull’Olocausto

In occasione della Giornata internazionale della memoria, le Ambasciate statunitense e israeliana presso la Santa Sede organizzano per domani (dalle ore 15 alle 16) la conferenza virtuale “Looking Back to Look Forward – Historical Perspectives on the Holocaust” (Guardando indietro per guardare avanti – Prospettive storiche sull’Olocausto). L’incontro, che (in lingua inglese) sarà trasmesso in diretta su https://www.facebook.com/IsraelinHolySee, vedrà tra i relatori Suzanne Brown Fleming, del Museo commemorativo dell’Olocausto di Washington, Raphael Schutz, ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Iael Nidam Orvieto, del museo dello Yad VaShem e Achim Buckenmaier, teologo, consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede. A moderare sarà Patrick Connell, incaricato d’affari dell’Ambasciata degli Stati Uniti presso la Santa Sede.