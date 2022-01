Commissione Ue: lotta contro gli abusi sessuali sui minori, Johansson nella Silicon Valley incontra i big della comunicazione internet

(Bruxelles) La commissaria Ue per gli Affari interni, Ylva Johansson, si recherà negli Stati Uniti dove domani e venerdì incontrerà una serie di aziende per discutere dell’uso della tecnologia nella lotta contro gli abusi sessuali sui minori, garantendo nel contempo il rispetto della privacy. Domani, la commissaria incontrerà i rappresentanti di Microsoft, Snap, TikTok, Discord, Twitch, Roblox, Dropbox, Pinterest e della Tech Coalition, “un’alleanza globale di aziende tecnologiche che – si legge in un comunicato – lavorano per proteggere i bambini dagli abusi sessuali online”. Johansson incontrerà anche i rappresentanti di Thorn. Venerdì seguiranno gli incontri con i rappresentanti di Apple, Meta, WhatsApp, Google e YouTube. “Le discussioni si concentreranno sulla collaborazione con tali aziende e sull’imminente proposta della Commissione di norme dell’Ue per affrontare efficacemente gli abusi sessuali sui minori online e offline”.