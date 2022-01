Diocesi: Molfetta, domenica 30 gennaio il Cdal promuove un incontro sul messaggio del Papa per Giornata pace

La Consulta diocesana delle aggregazioni laicali (Cdal) di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, all’indomani della pubblicazione del messaggio del Papa per la Giornata mondiale della pace 2022, ha predisposto un dossier che potrà essere utilizzato nelle parrocchie e nei vari gruppi associativi per riflettere sul tema della pace in preparazione al consueto appuntamento diocesano in programma per fine gennaio. Infatti, domenica 30 gennaio, alle ore 19, presso la Madonna della Pace si svolgerà l’evento diocesano promosso dalla Cdal sul tema del messaggio del Papa: “Dialogo tra generazioni, educazione e lavoro, strumenti per edificare una pace duratura”. All’incontro prenderanno parte il vescovo Domenico Cornacchia e due ospiti: Giancarlo Visitilli, scrittore, giornalista, professore, nonché fondatore di una cooperativa sociale per minori a rischio “I bambini di Truffault” e promotore del festival cinematografico pugliese “Del racconto, il film”; Domenico Favuzzi, imprenditore, fondatore e attuale presidente dell’azienda Exprivia Spa, impegnata a livello internazionale nella progettazione e nello sviluppo di tecnologie software innovative.

La partecipazione all’evento sarà consentita nel rispetto della normativa vigente e sarà obbligatorio l’uso della mascherina e l’esibizione del Green Pass.