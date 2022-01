Ucraina: Casale Monferrato, stasera in cattedrale momento di preghiera con il vescovo Sacchi

“Una preghiera per la pace per scongiurare una guerra in Ucraina. Invocheremo Maria, Regina della pace”. Questo l’invito di mons. Gianni Sacchi, vescovo di Casale Monferrato, a seguito dell’“accorata richiesta” che Papa Francesco ha fatto al termine dell’Angelus di domenica scorsa proponendo per oggi, mercoledì 26 gennaio, una Giornata di preghiera per la pace. Mons. Sacchi presiederà questa sera, alle 21, nella cattedrale di Sant’Evasio un momento di preghiera al quale è invitata a partecipare tutta la comunità diocesana.