Giorno memoria: diocesi Senigallia, un momento celebrativo nella sinagoga con il vescovo Manenti

“Memoria e salvezza” è il filo conduttore che lega una serie di proposte nate attorno al Giorno della Memoria, a Senigallia. Giovedì 27 gennaio, alle 18, nella sinagoga di via dei Commercianti, Amos Zuares della Comunità ebraica di Ancona, Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia, e mons. Franco Manenti, vescovo diocesano, daranno vita al momento celebrativo, con ingresso ad invito, nel quale sarà presentato il neo costituito Comitato istituzionale cittadino ‘Giorno della Memoria’.

Nella stessa occasione sarà presentata un’intervista esclusiva ad Anna Foa, storica e già docente di Storia moderna all’Università Sapienza di Roma. La lettura di Salmi concluderà l’evento che sarà possibile seguire in diretta presso l’auditorium ‘San Rocco’ di Senigallia, dove ci sarà un intervento musicale a cura dell’Istituto comprensivo Senigallia Marchetti (ingresso libero nel rispetto della normativa anti Covid-19). Il cinema ‘Gabbiano’, alle 21.15, proporrà poi “Quel giorno tu sarai”, di Kornél Mundruczó, film in uscita nazionale che narra la Storia di tre generazioni di una famiglia, da un ricordo surreale della Seconda Guerra Mondiale alla Berlino moderna, incapace di elaborare il proprio passato in una società ancora alle prese con le ferite della sua storia.

Venerdì 4 febbraio 2022, alle 10, un appuntamento dedicato agli studenti: “Pergola: paese di felicità. La non indifferenza porta alla salvezza”, una storia vera. Prevista la presentazione agli istituti superiori di Senigallia, in modalità digitale, della ricerca storica del liceo Mamiani di Pesaro, premiata nell’ambito del concorso nazionale “Luci nel buio della Shoà”.