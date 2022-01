Social network: Skuola.net-Garante privacy, quasi 2 ragazzi su 3 iscritti prima dell’età consentita. Ma vorrebbero saperne di più sulla difesa della riservatezza

Quasi due ragazzi su tre si sono iscritti a un social network prima dell’età consentita dalla piattaforma, essendo coscienti che non avrebbero potuto. E sempre due su tre, quando si iscrivono a un nuovo servizio online o accedono a una nuova app, ne accettano le condizioni d’uso senza leggere mai l’informativa sulla privacy. Più elevata è la consapevolezza tra i maggiorenni, tra i quali chi ignorano sistematicamente le privacy policy scende al 50%. Sono questi alcuni dei dati rilevati dal sondaggio che il Garante per la protezione dei dati personali ha commissionato a “Skuola.net”, in vista della Giornata europea della protezione dei dati personali che si celebrerà il 28 gennaio. Coinvolti 2.600 giovani tra gli 11 e i 24 anni, ai quali è stato somministrato un questionario.

Ne è emerso che il 43% dei minori ignora i diritti che la normativa gli riconosce per difendersi dal cyberbullismo, mentre il 64% degli over 18 sembra più preparato. “I giovani – si legge in una nota del Garante – sono interessati alla difesa della privacy, soprattutto di quella online”. Infatti, 9 studenti su 10 giudicano favorevolmente l’eventuale organizzazione di incontri su questi temi sin dall’età scolastica, magari da svolgere in classe; per il 54% sarebbe un’attività fondamentale, per il 34% come minimo utile.

I risultati integrali della ricerca verranno presentati nel corso del convegno “Visibili o sorvegliati? La vita nella Rete” in programma il 28 gennaio presso il convitto nazionale “Vittorio Emanuele II” di Roma. Interverranno i componenti dell’Autorità Garante (Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza) sui temi quali i social network, il revenge porn, il cyberbullismo. Non mancherà il contributo dei ragazzi, chiamati ad esprimere le proprie considerazioni, esporre le proprie esperienze e fare domande sulla privacy on line.