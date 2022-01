Diocesi: Azione cattolica Melfi, venerdì 28 gennaio “Rosario per la pace” on line. Si prega anche per l’Ucraina

Per il mese della pace la presidenza diocesana di Azione Cattolica di Melfi-Rapolla-Venosa invita tutta l’associazione, ragazzi, giovani, adulti, famiglie, ad unirsi in preghiera per “questo grande dono che è la pace, dono che dobbiamo chiedere per noi, per la chiesa, per tutta l’umanità, dono che dobbiamo impegnarci a costruire e a ricucire”. Un primo momento sarà il “Rosario per la pace” che sarà vissuto insieme on line venerdì 28 gennaio, alle ore 20. Le riflessioni prenderanno spunto dal messaggio di Papa Francesco per la LV Giornata mondiale della pace dal tema “Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: strumenti per edificare una pace duratura” e il Rosario sarà anche occasione per pregare in maniera unitaria per la pace in Ucraina, come chiesto dallo stesso Papa Francesco al termine dell’Angelus di domenica 23 gennaio. Questo momento darà avvio ad una sorta di preghiera diffusa per la pace che farà tappa in tutte le parrocchie dove è presente l’associazione.

A conclusione del Rosario sarà presentata brevemente l’iniziativa di pace del 2022 dell’Azione cattolica italiana che vedrà il sostegno al progetto dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo onlus” finalizzato alla costruzione dell’orfanotrofio “Oasi della Pietà” del Cairo, in Egitto e l’impresa sociale per l’abbigliamento sostenibile Quid, che ha realizzato il gadget della pace il ricavato della vendita del quale è a favore proprio di questa iniziativa di solidarietà.