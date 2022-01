foto SIR/Marco Calvarese

“Oggi non potrò andare fra voi per salutarvi, perché ho un problema alla gamba destra, si è infiammato un legamento al ginocchio”. Ad annunciarlo i fedeli è stato il Papa, al termine dell’udienza di oggi, dopo i due appelli per la Giornata della memoria e l’Ucraina. “È una cosa passeggera, dicono che questo viene ai vecchi, non so perché è arrivato a me”, ha scherzato Francesco prima di congedarsi dai presenti.