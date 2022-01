Coronavirus Covid-19: Fiaso, crescita ricoveri minima +0,4%. Il 35% positivi ricoverato per altre patologie. Migliore, “ripensare il paradigma assistenziale”

Il tasso di crescita scende al minimo: il numero dei ricoveri monitorati dagli ospedali sentinella di Fiaso nell’ultima settimana fa registrare un aumento lievissimo dello 0,4%. La frenata nelle ospedalizzazioni è la più evidente degli ultimi tre mesi. La curva dei ricoveri si sta raffreddando ma è possibile individuare una differenza tra due categorie di pazienti: diminuiscono del 2,5% i pazienti “per Covid”, ovvero coloro che hanno sviluppato la malattia da Covid e presentano sintomi respiratori e polmonari, mentre aumentano del 6,7% i pazienti “con Covid”, cioè positivi al virus ma in ospedale per la cura di altre patologie. È quanto emerge dall’ultimo report dei 20 ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). La rilevazione è stata effettuata in data 25 gennaio. Nei reparti ordinari di Malattie infettive e Medicina Interna Covid la percentuale di pazienti positivi al virus Sars-Cov-2 ma in cura per altre patologie (cardiologiche, ortopediche, urologiche, neurologiche, internistiche) è del 35%: un paziente su tre, come già evidenziato dagli studi Fiaso, scopre incidentalmente di avere l’infezione al momento del tampone pre-ricovero e viene dunque ricoverato in area Covid ma per assistenza specialistica di altro tipo.

“Bisogna cominciare a concepire la gestione delle infezioni da Sars-CoV-2 su due piani: da un lato, i pazienti che richiedono l’isolamento e percorsi dedicati ma non hanno bisogno di competenze specialistiche per la cura del Covid; dall’altro i malati, per lo più no vax, che hanno sviluppato la patologia Covid e necessitano di trattamento pneumologico, infettivologico o rianimatorio. Occorre ripensare il paradigma assistenziale e accelerare sulla realizzazione di strutture multispecialistiche” perché “quella del virus è una realtà con cui sarà necessario convivere per molto tempo”, commenta il presidente Fiaso, Giovanni Migliore.