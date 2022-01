Adolescenti: Federazione Progetto Famiglia, giovedì un convegno sulla sperimentazione “Bond Building for Teens”

Una tessitura di relazioni significative per accompagnare i ragazzi out-of-home nel loro futuro percorso di autonomia. Urgenze e buone prassi di affiancamento familiare di adolescenti accolti nei servizi residenziali sono i temi del convegno trasmesso on line il 27 gennaio, dalle ore 9,30 alle ore 13,30, promosso dalla Federazione Progetto Famiglia d’intesa con il Dipartimento per le Politiche familiari della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’obiettivo è porre all’attenzione degli operatori sociali d’Italia la sperimentazione “Bond Building for Teens”. Un progetto sperimentale già in atto nell’Italia centro-meridionale per promuovere e modellizzare percorsi di affiancamento relazionale per ragazzi con deprivazioni familiari, con particolare attenzione agli adolescenti e preadolescenti ospiti delle comunità residenziali.

Al convegno, moderato dal presidente della Federazione Progetto Famiglia, Marco Giordano, interverranno: Tiziana Zannini (direttore generale Ufficio “Politiche per la famiglia” del Dipartimento Famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri), Adriana Ciampa (dirigente Divisione “Politiche per l’infanzia e l’adolescenza” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali), Gianmario Gazzi (presidente Cnoas- Consiglio nazionale dell’Ordine degli assistenti sociali), Cristina Maggia (presidente Aimmf-Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia), Chiara Labanti e Manuela Merlatti (referenti Cnsa-Coordinamento nazionale Servizio affidi), Federico Zullo (presidente nazionale Associazione Agevolando), Liviana Marelli (referente nazionale area minori del Cnca-Coordinamento nazionale comunità accoglienza), Giovanni Tagliaferri (segretario nazionale del Cncm-Coordinamento nazionale comunità per minori).

Coloro che vorranno partecipare potranno, gratuitamente e senza pre-iscrizione, collegarsi alla pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro studi Progetto Famiglia.