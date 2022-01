Giorno memoria: diocesi Lazio, domani incontro online con il vescovo Spreafico

Le diocesi del Lazio promuovono domani un incontro online sul tema “Memoria e dialogo”, in occasione della “Giornata internazionale di commemorazione in memoria delle vittime della Shoah”.

Il programma prevede alle 18 l’intervento introduttivo di mons. Marco Gnavi, incaricato regionale per l’ecumenismo e il dialogo; poi il professor Pietro Alviti – giornalista e già insegnante di religione cattolica – intervisterà mons. Ambrogio Spreafico, vescovo di Frosinone-Veroli-Ferentino e presidente della Commissione regionale per l’Ecumenismo e il Dialogo della Conferenza episcopale del Lazio, insieme al professor Massimo Giuliani docente di Ebraismo all’Università di Trento. Si potrà partecipare alla conferenza online seguendo la diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouYube della diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino.