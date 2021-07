Ccee-Fafce: memorandum d’intesa. Card. Bagnasco, “vescovi e famiglie insieme per la nuova evangelizzazione dell’Europa”

Il card. Bagnasco, presidente Ccee (foto SIR/Marco Calvarese)

Con la firma del card. Angelo Bagnasco, presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa (Ccee), e di Vincenzo Bassi, presidente della Federazione delle associazioni familiari cattoliche in Europa (Fafce), “è stato stipulato un memorandum d’intesa tra le due organizzazioni, volto ad ufficializzare la cooperazione già in atto”. Lo si legge in una nota diffusa da San Gallo (Svizzera), sede del Ccee. “Pastori e famiglie sono chiamati ad essere insieme – ha affermato il card. Bagnasco – per la nuova evangelizzazione dell’Europa: l’unità è ciò che attira le persone a Dio. E questo è un segno di unità. Di fronte alle sfide della secolarizzazione e della denatalità è urgente rifuggire il disfattismo, ma al contrario, rimboccarsi le maniche e lavorare insieme”. Il memorandum d’intesa s’inserisce nell’ambito della missione del Ccee “di favorire una più stretta comunicazione e cooperazione tra i vescovi e le Conferenze episcopali d’Europa, nel rispetto della funzione e delle competenze proprie di ciascuno, per promuovere e ispirare la nuova evangelizzazione in ambito europeo”.