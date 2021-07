Sono rimandati a data da destinarsi i funerali di don Giuseppe Mazzocco, sacerdote diocesano fidei donum missionario da anni in Mozambico, previsti per oggi pomeriggio nella cattedrale di Adria. A causa di problemi burocratici la salma del sacerdote, morto improvvisamente lo scorso 23 giugno in terra d’Africa, ieri non è partita dall’aeroporto di Maputo verso Milano Malpensa come precedentemente previsto.