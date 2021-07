Diocesi: Savona-Noli, dolore per la morte del padre dehoniano Enzo Franchini

È morto ieri, all’età di 91 anni nella casa di riposo di Bolognano d’Arco (Tn), il padre dehoniano Enzo Franchini, “sacerdote molto noto e stimato nella Chiesa italiana”, ricorda una nota della diocesi di Savona-Noli, che aggiunge: “Il suo legame con la diocesi di Savona-Noli si è concretizzato nell’ultima parte della sua vita, quando, dal 2003 al 2013, ha fatto parte della comunità dehoniana del santuario della Pace di Albisola. In quel periodo il vescovo, mons. Domenico Calcagno, gli aveva affidato il delicato incarico di padre spirituale del Seminario della diocesi e più volte, in occasione della festa sacerdotale del Sacro Cuore, è stato invitato a predicare il ritiro dei sacerdoti. Negli stessi anni è stato cappellano della casa delle Figlie di Maria Immacolata ad Albissola Marina”.

Padre Franchini era nato a Ziano di Fiemme (Tn) il 16 giugno 1930, aveva fatto la prima professione nella congregazione dei Padri dehoniani il 29 settembre 1947 ed era stato ordinato sacerdote il 24 giugno 1956. La sua notorietà a livello nazionale era maturata soprattutto grazie al suo impegno giornalistico. Fondatore e per diversi anni redattore della prestigiosa rivista dei dehoniani “Il Regno”, ha anche diretto per molto tempo un’altra rivista dei dehoniani, “Settimana”.