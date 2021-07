Diocesi: Montepulciano, domani la “Pg Cup” ai campini di Torrita stazione. Calcio d’inizio con il vescovo Manetti

Un pomeriggio di sport, condivisione e festa. È quello in programma per domani, sabato 10 luglio, dalle 14, presso i campini di Torrita stazione intitolati a don Giovanni Turchi, in occasione della “Pg Cup”, iniziativa promossa dall’Equipe di Pastorale giovanile e vocazionale e dalla Consulta di Pastorale giovanile della diocesi di Montepulciano-Chiusi-Pienza. Dopo la testimonianza di Alessandro Cresti, recordman dell’Everesting, alle 15 prenderanno il via i tornei di calcetto che pingpong. Il calcio di inizio sarà dato dal vescovo Stefano Manetti. Alle 19.30 spazio all’esibizione del gruppo sbandieratori e tamburrini di Torrita di Siena. Poi, dopo la cena, le finali e le premiazioni delle squadre vincitrici. Ai tornei parteciperanno le squadre di Radicofani, Pieve di Sinalunga, Sarteano, Torrita, Gracciano, Abbadia di Montepulciano e un team della Misericordia.