Clero anziano: giornata di fraternità al santuario di Caravaggio assieme ai vescovi della Lombardia

“Una giornata di fraternità sacerdotale per esprimere affetto a vicinanza a quei sacerdoti che devono fare i conti con l’età che avanza”: la promuovono per il prossimo 16 settembre presso il santuario di Caravaggio Unitalsi Lombarda e Conferenza episcopale lombarda (Cel). Si tratta dell’ormai tradizionale incontro fra il clero ammalato e anziano e i vescovi lombardi. “È la settima volta che il santuario di riferimento mariano regionale ospita questa giornata di amicizia e preghiera dei vescovi lombardi insieme ai sacerdoti anziani e malati delle diocesi di tutta la regione”, spiegano da Unitalsi. Quest’anno su espressa indicazione di mons. Mario Delpini, la memoria nella preghiera andrà a tutti i sacerdoti lombardi vittime della pandemia: su quasi 300 presbiteri morti in Italia, oltre 90 sono lombardi. Anche per questo mons. Roberto Busti, assistente regionale, e Vittore De Carli, presidente dell’Unitalsi lombarda, nella lettera d’invito esprimono il desiderio che all’incontro siano presenti “non solamente i sacerdoti diocesani, ma anche i sacerdoti appartenenti alle famiglie religiose operanti nelle nostre diocesi”, nonché i responsabili diocesani della Pastorale della salute. “Presso il santuario sarà possibile accogliere fino a 160 sacerdoti – informa don Tarcisio Bove, incaricato dei preti anziani e malati della diocesi di Milano e membro della Commissione regionale Clero anziano e ammalato –. Unitalsi Lombarda provvederà ad assicurare la necessaria assistenza ai confratelli che confluiranno a questo incontro di fraternità e preghiera”. Per informazioni e iscrizioni: segreteria@unitalsilombarda.it.