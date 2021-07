Principato di Monaco: visita del card. Parolin. Incontri istituzionali e celebrazioni religiose

In occasione del 40° anniversario della Convenzione tra Santa Sede e Principato di Monaco, il segretario di Stato Vaticano, card. Pietro Parolin, sarà in visita a Monaco, dal 17 al 19 luglio prossimi. A comunicarlo è l’ufficio stampa della diocesi monegasca che spiega come, a partire dall’accordo firmato il 25 luglio 1981, i regnanti monegaschi abbiano rinunciato al diritto di nominare il vescovo del Principato, che spetta alla Santa Sede; l’organismo vaticano preposto comunica però “in via riservata il nome della persona prescelta” al principe per “eventuali obiezioni di natura civile o politica”. A partire dal 1981, spiega sempre la nota, “in cambio, la Santa Sede ha elevato la sede di Monaco alla dignità di arcidiocesi”. La visita del card. Parolin a Monaco per questa ricorrenza, anticipa la diocesi, avrà quindi una parte istituzionale, comprendente incontri con il principe e le autorità, e una parte “religiosa” in cui compaiono, la domenica 18 luglio, una solenne celebrazione nella cattedrale monegasca e nel medesimo pomeriggio un incontro con i sacerdoti e i fedeli, al termine del quale saranno celebrati i vespri.