Coronavirus Covid-19: Iss-ministero Salute, cessa calo incidenza settimanale. Rt risale a 0,66. A rischio basso 13 Regioni, 8 a rischio moderato

Cessa il calo dell’incidenza settimanale dei casi e l’Rt sale lievemente. È quanto emerge dal report del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, riferito al periodo 28 giugno-4 luglio. L’incidenza settimanale a livello nazionale rimane dunque invariata rispetto alla settimana precedente: 9 per 100mila abitanti con aumenti in diverse Regioni/Province autonome. L’incidenza è tuttavia ancora sotto il valore di 50 per 100mila abitanti ogni 7 giorni in tutto il territorio. Prosegue la campagna vaccinale e l’incidenza è attualmente ad un livello che potrebbe consentire il contenimento dei nuovi casi. Nel periodo 16 giugno-29 giugno, prosegue il Report, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,66 (range 0,62-0,85), in lieve aumento rispetto alla settimana precedente (0,63), sebbene si mantenga sotto l’uno anche nel limite superiore.

Sono otto le Regioni/Province autonome classificate a rischio moderato e 13 a rischio basso.