Giornata mondiale dei nonni: Museo Albino Luciani, domani presentazione del libro “Guida galattica per nonne e nonni del terzo millennio”

Nonni e nipoti insieme: sabato 10 luglio il Musal – Museo Albino Luciani di Canale d’Agordo (Belluno) organizza un incontro tutto dedicato ai nonni in previsione della prima Giornata mondiale a loro dedicata voluta da Papa Francesco. Il 25 luglio, infatti, si terrà la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani e per arrivare preparati a questo importante evento il Musal ha deciso di invitare Mattia Mascher, esperto di educazione ambientale, cooperativa e di comunicazione sociale, per presentare il suo libro “Guida galattica per nonne e nonni del terzo millennio. Come affrontare le sfide del futuro insieme ai nipoti” (Edizioni San Paolo). L’incontro si terrà sabato 10 luglio, alle ore 17.30, presso la Sala Lina Zandò del Museo Albino Luciani (piazza Papa Luciani 4, Canale d’Agordo, Belluno).