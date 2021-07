Sud Sudan: John (Caritas Internationalis), “il Paese ha necessità di programmi di sostegno all’istruzione e alla salute integrale”

“Il decimo anniversario dell’indipendenza può rappresentare un punto di partenza per un nuovo Sud Sudan che proceda verso la stabilità politica e che garantisca lo sviluppo umano integrale attraverso attività di sviluppo incentrate sulle comunità, messe in atto dalle organizzazioni della società civile”. Così afferma Aloysius John, segretario generale di Caritas Internationalis, esprimendo l’auspicio dell’intera confederazione.

Oggi si intravedono dei barlumi di speranza per il giovane Stato che devono essere alimentati e sostenuti, sottolinea il segretario generale di Caritas Internationalis. “Per sopravvivere, il Sud Sudan ha bisogno di aiuti internazionali al fine di costruire la nazione attraverso programmi di micro sviluppo nelle zone rurali dove la terra è ancora fertile. Perché possa esservi una pace stabile e duratura, il Paese ha inoltre un’assoluta necessità di programmi di sostegno all’istruzione e alla salute integrale. Infine, dovrà essere permesso alle organizzazioni della società civile di svolgere un ruolo vitale nel micro sviluppo comunitario”, conclude Aloysius John.