Inclusione: Insieme Alatri onlus, una vacanza all’insegna dell’autonomia per i ragazzi con disabilità nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise

Una settimana all’insegna della socializzazione, dell’autonomia e del contatto diretto con la natura è quella che hanno vissuto otto ragazzi con disabilità seguiti dall’associazione Insieme Alatri onlus, che hanno partecipato a una vacanza estiva nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Ospiti dell’agriturismo “Le Case Marcieglie” a San Donato Val di Comino (Fr), l’iniziativa è stata resa possibile dall’adesione al Fondo sociale europeo–Programma operativo regionale del Lazio. “Il progetto vacanze è una delle azioni della piattaforma E-family della Regione Lazio – spiegano al Sir dall’associazione – che permettono di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità. La piattaforma cerca di rispondere alle esigenze delle famiglie e, in questo caso, si è puntato sul valore relazionale di un soggiorno di socializzazione”. Un punto di forza è stata la possibilità di vivere l’esperienza senza le famiglie, accompagnati da un’équipe di educatori. Assieme alla visita ad attrazioni del Parco nazionale e all’osservazione della vita degli animali, i giovani partecipanti si sono cimentati in laboratori manuali tra cui quelli di cucina e di cardatura della lana. “L’entusiasmo li ha accompagnati da prima della partenza e per tutta la vacanza – proseguono i promotori –. Sono stati così ‘rumorosi’ che è sfumata la possibilità di osservare gli orsi!”. “La cosa più importante è però la spontaneità con cui, dopo un lungo isolamento a causa della pandemia, sono riusciti a relazionarsi e a vivere la dimensione dell’autonomia”, concludono.