Papa al Gemelli: i bambini del reparto oncologico gli scrivono una lettera

“Abbiamo saputo che non stai tanto bene e che adesso ti trovi nel nostro stesso ospedale”. È l’inizio della lettera scritta a Papa Francesco dai bambini e ragazzi ricoverati nel reparto di oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli, al quale il Santo Padre aveva inviato un pensiero affettuoso. “Anche se non possiamo vederci – si legge ancora nella lettera, diffusa da Vatican News e che il Papa ha potuto leggere – ti mandiamo un forte abbraccio e ti auguriamo di guarire presto”. Ieri, inoltre, ha fatto il giro della rete anche un disegno pubblicato sull’account Twitter dell’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù”. Raffigura una bambina che tiene per mano il Papa ricoverato in ospedale. Accanto la preghiera di Giulia, autrice del disegno: “Caro Papa Francesco senti la mia preghiera. Io sentivo la tua quando stavo male”.