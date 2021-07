Difesa: Guerini (ministro), “spazio sempre più al centro del confronto geopolitico ed economico tra potenze mondiali”

“La sicurezza nazionale è saldamente tutelata nel quadro dell’Alleanza Atlantica, e in questo ambito lo spazio è sempre più al centro del confronto geopolitico ed economico tra le maggiori potenze mondiali”. Lo ha affermato oggi il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, durante la visita al Comando operazioni aerospaziali (Coa) di stanza presso la base di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, importante centro nevralgico di comando e controllo dell’Aeronautica militare per la difesa aerea e per la capacità di pianificare, gestire e condurre operazioni aeree complesse.

Rivolgendosi agli uomini e donne in servizio presso il Coa, il ministro ha osservato che “se l’Italia continua a giocare oggi un ruolo da protagonista a livello internazionale è anche grazie a livelli di eccellenza espressi da reparti come il Comando operazioni aerospaziali, capaci di operare 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, e che presidiano la sovranità militare e tecnologica del nostro Paese”.