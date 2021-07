Diocesi: Patti, domani pomeriggio il vescovo Giombanco consacra sacerdote Antonino Lo Presti

La comunità diocesana di Patti vivrà domani un momento di festa per l’ordinazione sacerdotale del diacono don Antonino Lo Presti, originario della Parrocchia Maria Santissima del Buon Consiglio e Santa Barbara in Naso. Il rito, presieduto dal vescovo Guglielmo Giombanco, è in programma alle 18 nella basilica-santuario della Madonna del Tindari.

La celebrazione sarà trasmessa in diretta da Radio Tindari, da Telemistretta (canale 171 del digitale terrestre) e sulla pagina Facebook Basilica Santuario Maria SS.ma del Tindari.