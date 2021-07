Diocesi: Caritas Ales-Terralba, prorogati al 30 settembre i termini per le borse lavoro

Sono stati prorogati al 30 settembre 2021 i termini di presentazione delle domande per accedere alle 40 borse lavoro promosse dalla Caritas diocesana di Ales-Terralba. “La consapevolezza che è necessario sostenere la cultura del lavoro come fonte di dignità e di sostentamento per le donne e gli uomini del nostro territorio spinge a investire sul valore delle relazioni, sull’importanza delle competenze, sul far incontrare domanda e offerta di impiego”, spiega una nota della diocesi. Per questo motivo “si è pensato di incentivare le assunzioni per i residenti in uno dei Comuni facenti capo alla nostra diocesi – prosegue la nota – attraverso l’offerta di una borsa di lavoro (cumulabile con altri incentivi statali destinati agli sgravi per le assunzioni) che renda ‘appetibile’ l’assunzione di una persona in questo periodo così difficile”.

Il bando e la relativa documentazione sono disponibili sul sito web della diocesi. La domanda deve essere presentata una volta sola dall’impresa richiedente la borsa lavoro oppure dal candidato al posto di lavoro all’indirizzo borselavorocaritasalesterralba@gmail.com.