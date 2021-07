America Latina: attese e forte presenza per Incontro mondiale dei movimenti popolari promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale

C’è una forte presenza e attenzione, da parte dell’America Latina, all’Incontro mondiale dei movimenti popolari, che si svolge oggi in modalità virtuale. Cristiano Morsolin, esperto di diritti umani in America Latina, spiega infatti: “Dopo apertura del card. Turkson ci saranno vari interventi di esperti latinoamericani, a partire dal presidente della Pontificia Accademia delle scienze sociali, mons. Marcelo Sánchez Sorondo, che rifletterà sulla pandemia e sulle conseguenze dei sistemi liberisti. Quindi, il leader sindacale e attivista argentino Juan Grabois, che parlerà del tema: ‘Cosa mette a nudo il Covid-19?’. E, ancora, Joao Pedro Stedile, storico leader dei senza terra brasiliani. Parteciperanno anche rappresentanti dei movimenti sociali, contadini e riciclatori della Colombia, in un contesto di speranza per l’elezione del nuovo presidente Cec, mons. Luis José Rueda, che ha dimostrato molta attenzione alla difesa dei diritti umani. dopo oltre due mesi di marce e mobilitazioni popolari”.

La seconda parte di questo incontro, promosso dal Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, si terrà a settembre. L’incontro, come i precedenti negli ultimi sette anni, è un’occasione per condividere il lavoro e le lotte dei movimenti popolari, particolarmente durante la pandemia.

Sarà trasmesso in diretta e in contemporanea in spagnolo, inglese, portoghese e francese dai mass media dei movimenti popolari. A questo IV incontro parteciperanno delegati e delegate provenienti dall’America (settentrionale, centrale e meridionale), Europa, Africa e Asia.

Sono rigattieri, riciclatori, venditori ambulanti, stilisti, artigiani, pescatori, contadini, costruttori, minatori, operai di aziende recuperate, tutti i tipi di cooperative, lavoratori dei settori popolari, lavoratori cristiani appartenenti a diversi settori e professioni, lavoratori provenienti da quartieri e villaggi.