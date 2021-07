Policlinico Campus Biomedico: il 12 luglio riapre il pronto soccorso per Roma e l’intero litorale

Si svolgerà lunedì 12 luglio alle 9.30 l’evento di riapertura del pronto soccorso del Policlinico universitario Campus Biomedico di Roma (via Alvaro del Portillo, 194), servizio essenziale per il quadrante sud-ovest della Capitale, ancora più importante con l’arrivo delle vacanze estive per chi frequenta le località marine. Il Dea di I livello torna a servire anche le zone di Torvaianica, Pomezia e l’intero litorale romano. Bacino di utenza di 300 mila persone e una capacità di 48mila accessi l’anno.

Alla cerimonia saranno presenti Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio; Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità e integrazione socio- sanitaria; Giorgio Casati, direttore generale Asl Roma2; Felice Barela, presidente Università Campus Biomedico di Roma; Paolo Sormani, direttore generale Policlinico universitario Campus Biomedico.