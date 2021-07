Diocesi: Acireale, concluso il corso per aspiranti restauratori

Si è concluso il corso di formazione “Restauro del mobile antico”, realizzato dalla Fondazione Città del Fanciullo di Acireale in collaborazione con Progetto Policoro della diocesi di Acireale e Adriana Grasso Restauri. Ne dà notizia la diocesi oggi, con una nota.

Il corso, iniziato lo scorso 24 maggio, ha avuto la durata complessiva di 28 ore, presso il laboratorio della restauratrice Adriana Grasso che ha curato la formazione degli aspiranti restauratori. Gli otto allievi del corso, operando in laboratorio, hanno avuto l’opportunità di acquisire e sperimentare le principali tecniche necessarie per compiere azioni di restauro e conservazione del mobile antico ed hanno mostrato interesse e partecipazione alle attività proposte.

“Soddisfazione per l’attività svolta è stata espressa sia dai partecipanti sia dalla docente e dagli organizzatori che auspicano di poter continuare a stabilire proficue collaborazioni per realizzare percorsi formativi in grado di sviluppare figure idonee ad essere inserite nel mondo del lavoro e adeguate a rispondere alla domanda del mercato locale”, si legge nella nota della diocesi.