Parlamento europeo: ultima giornata di sessione. Politica estera, finanziamenti a Euranet Plus e dibattito su autismo e lavoro inclusivo

Ultima giornata di lavori per la sessione del Parlamento europeo a Strasburgo. Si comincia con la discussione (e poi la votazione di una risoluzione) che fa seguito alla iniziativa dei cittadini europei “End the Cage Age” che chiede la graduale eliminazione delle gabbie negli allevamenti animali; quindi un dibattito sulla decisione della Commissione europea di smettere di sovvenzionare la rete radiofonica paneuropea Euranet Plus, che trasmette da più di 15 anni e dipende dai finanziamenti Ue: per gli eurodeputati questa scelta è da riconsiderare. In agenda anche temi di politica estera, con i casi di violazione dei diritti umani, democrazia e stato di diritto: la strumentalizzazione dei minori da parte delle autorità marocchine nella crisi migratoria a Ceuta, gli arresti in Sri Lanka coperti dalla legge di prevenzione al terrorismo, l’elenco russo di ong tedesche ritenute “organizzazioni non desiderate e la detenzione dell’attivista Andrei Pivovarov”, l’Afghanistan. Su tutti questi temi saranno votate in giornata una serie di risoluzioni, compresa una risoluzione sulle repressioni in Bielorussia, di cui si è discusso nei giorni scorsi. L’ultimo punto all’ordine del giorno di questa sessione un dibattito su “autismo e lavoro inclusivo”.