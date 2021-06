Coronavirus in India: Caritas, “le persone muoiono e i contagi sono in aumento”. I volontari chiamati “i samaritani del Covid”

In India “la situazione è molto difficile, le persone muoiono e i casi di infezioni sono in aumento”: lo racconta Jacob, un membro dello staff della Caritas diocesana di Dindigul, nello Stato del Tamil Nadu in un video diffuso da Caritas internationalis nell’ambito della campagna di raccolta fondi. In India ci sono stati 29 milioni di contagi e oggi sono stati registrati quasi 360.000 decessi. “Come Caritas assistiamo persone, bambini, offrendo sostegno e sostentamento alle famiglie colpite, collaborando con gli ospedali e dando assistenza”, prosegue Jacob. Caritas ha lanciato una risposta umanitaria immediata. Grazie al sostegno di migliaia di benefattori ha potuto allestire 28 centri di primo livello e 58 centri di secondo livello dove vengono assistiti 2384 pazienti da personale medico Caritas. I volontari, chiamati i “samaritani del Covid”, sostengono i bisognosi offrendo cure mediche, di ossigeno, cibo e conforto. Fin dall’inizio della pandemia Caritas è stata in prima linea, distribuendo più di 35.000 mascherine, 35.000 kit alimentari e 22.000 kit medici.