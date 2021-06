Azione cattolica: “gemellaggio” Lombardia-Puglia sulle orme di don Tonino Bello e Aldo Moro

Sulle orme di don Tonino Bello e di Aldo Moro: dal 18 al 24 luglio gli adulti dell’Azione cattolica ambrosiana e di tutta la diocesi sono invitati a “una vacanza itinerante tra le bellezze della Puglia, all’insegna di importanti testimonianze di fede e di esempio civile”. Si tratta di una delle diverse proposte che l’Ac di Milano lancia per l’estate. Anna Proserpio, una delle organizzatrici, afferma “i partecipanti cammineranno sulle orme di don Tonino Bello e di Aldo Moro, due volti importanti del secolo scorso, ed entrambi originari proprio del Salento. Don Tonino Bello, una figura profetica, parlava di una Chiesa con il grembiule riferendosi all’importanza del mettersi a servizio, mentre Moro ha cercato di mostrare all’Italia intera un modo di fare politica senza dimenticare la sua sensibilità cattolica, puntando al bene comune”. Proserpio aggiunge che “è stata preziosa la collaborazione con l’Azione cattolica locale per organizzare gli incontri con i testimoni che approfondiranno questi personaggi lungo il percorso”. Una sorta di gemellaggio, dunque, tra Lombardia e Puglia. Tra le tappe previste nel programma figurano Bari, Taranto, Molfetta, Lecce e Gallipoli, “tuttavia non si trascurerà l’attenzione verso un aspetto sociale fondamentale come è quello della dimensione lavorativa e della crisi economica, grazie a un approfondimento del caso Ilva, che ha sede a Taranto”.

I responsabili del settore Adulti, Maria Malacrida (nel video) e Tomaso Ajroldi, spiegano: “Il percorso formativo degli adulti da tempo ha al centro la riflessione sulla prossimità della fede, sull’incarnazione, sulla sua concretezza nel quotidiano. Si augura dunque a tutti i partecipanti che questa esperienza itinerante pugliese possa essere sinonimo di una gioia ritrovata e condivisa, e che questi passi in cerca di bellezza possano diventare testimonianze da ricordare ricche di valore umano”.

Qui ulteriori informazioni.