Cinema: Ente dello Spettacolo, pubblicata la prima monografia sull’opera di Francesco Bruni

“La vita viene prima. Il cinema di Francesco Bruni” di Claudia Munarin, il nuovo volume della collana Le Torri, pubblicato dalle edizioni Fondazione Ente dello Spettacolo, sarà disponibile all’acquisto, in libreria e online, da oggi 10 giugno. Prima monografia dedicata all’opera di Francesco Bruni, “La vita viene prima” ripercorre la filmografia di un autore che racconta attraverso il cinema la provincia, la grande città, la famiglia, la scuola, la giovinezza e la vecchiaia, anche la malattia, con uno sguardo compassione verso la fragilità.

La vita viene prima non è solo una preziosa guida che segue cronologicamente la carriera di Bruni ma un articolato approfondimento che porta in superficie ogni piccolo risvolto di un percorso, sfociato poi nella fortunata regia di “Scialla!” (2011), primo di quattro film finora diretti fino al recente, ancor più personale, “Cosa sarà” (2020). Prima sceneggiatore e poi anche regista, è stato l’autore dei film di Paolo Virzì fino al 2014 e lo sceneggiatore di punta di tutta la serie del Commissario Montalbano. “Bruni – scrive Munarin – non ha mai smesso di considerare i film come esperienza collettiva, valorizzando le numerose e fondamentali figure che, lavorando nell’ombra, permettono al cinema di esistere”, si legge nella monografia.

Il regista sarà tra i protagonisti della quarta edizione di Castiglione Cinema – RdC incontra, il festival promosso dalla Fondazione Ente dello Spettacolo e nato in occasione del 90esimo anniversario della Rivista del Cinematografo: venerdì 18 giugno, alle 20.30, nel cinema all’aperto della Rocca del Leone di Castiglione del Lago (Pg), Bruni incontrerà il pubblico e presenterà Cosa sarà, premiato dalla Rivista del Cinematografo con un RdC Awards come miglior film italiano del 2020.