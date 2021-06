Diocesi: Prato, sabato la consegna dello Stefanino d’oro alle tre aziende vincitrici

Torna l’appuntamento con la premiazione dello Stefanino d’oro. Il riconoscimento che la città di Prato conferisce alle aziende capaci di avere successo nel rispetto delle regole e della concorrenza verrà consegnato sabato 12 giugno nel chiostro di San Domenico. Solitamente l’evento si tiene nel mese di febbraio, ma a causa della pandemia da Covid è stato posticipato e adesso tutto è pronto per coronare questa undicesima edizione. Capp Plast, Rifinizione Vignali e Net Studio sono le tre aziende che si sono aggiudicate il Premio Santo Stefano 2020-2021; l’annuncio è stato dato, come da tradizione, dal vescovo di Prato al termine del solenne pontificale celebrato in cattedrale il 26 dicembre, giorno del patrono della città. I titolari delle tre imprese riceveranno gli “Stefanini” nel corso di una cerimonia che come detto si terrà sabato a partire dalle 10.30. La premiazione sarà condotta dalla giornalista di Tv Prato Giulia Ghizzani insieme a Franceskino Dj, volto noto della televisione cittadina. Sul palco ci sarà anche Beppe Allocca, imprenditore, attore e autore di teatro, per presentare un monologo tratto dal suo ultimo spettacolo “Genesi del rigenero – Il mondo dei cenciaioli”, andato in scena con successo al teatro Borsi. I riconoscimenti saranno consegnati dai promotori del Premio: il vescovo Giovanni Nerbini per la diocesi, il sindaco Matteo Biffoni per il Comune di Prato, il presidente Francesco Puggelli per la Provincia di Prato, il sindaco di Montemurlo, Simone Calamai, la presidente della Camera di commercio, Dalila Mazzi, e il presidente della Fondazione Cassa di risparmio di Prato, Franco Bini. Quest’anno, i premi sono stati realizzati da Chiara Lanfranconi del Laboratorio per affresco Leonetto Tintori di Vainella. Si tratta di tre opere originali in ceramica raffiguranti un’arca che trasporta la cattedrale di Prato, un albero di ulivo, simbolo di speranza e di rinascita, e un elemento tipico della produzione delle aziende vincitrici: un rotolo di stoffa, un computer e una cassa di plastica per filati. L’evento è trasmesso in diretta su Tv Prato (sul canale 74 del digitale terrestre e in streaming sul sito web della tv) a partire dalle 10.30.