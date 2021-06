Marina Militare: Mattarella, “in questi difficili mesi di pandemia il supporto fornito al sistema sanitario nazionale è stato prezioso”

“In questi difficili mesi di pandemia il supporto fornito dalla Marina al sistema sanitario nazionale è stato prezioso, e ha contribuito in maniera significativa, in concorso con le Forze armate sorelle, a fronteggiare la grave emergenza sanitaria. Umanità e professionalità caratterizzano l’operato dei marinai d’Italia, risorsa preziosa del Paese”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Giuseppe Cavo Dragone, in occasione della Festa della Marina Militare.

Per il Capo dello Stato, “il mare, elemento di connessione globale, costituisce una risorsa strategica imprescindibile per l’Italia”. “La garanzia della libertà di navigazione, la salvaguardia della vita umana in mare, la sicurezza delle coste, costituiscono una cornice essenziale allo sviluppo delle relazioni internazionali e sono condizioni per il mantenimento della pace tra i popoli”, prosegue Mattarella, sottolineando che “nonostante le difficoltà ad operare in luoghi ristretti determinate dalla pandemia, sono numerose le missioni che hanno visto impegnate le nostre navi nel bacino del Mediterraneo allargato alle aree di interesse strategico, sino al Golfo di Guinea e all’Oceano Indiano, nell’ambito di operazioni in funzione anti pirateria e di contrasto ai traffici illeciti dispiegate dalla Comunità internazionale”. “A tutto il personale della Marina e ai loro familiari rinnovo il ringraziamento per la dedizione espressa, mentre rivolgo un pensiero di omaggio alla bandiera della Forza Armata, testimone dei suoi valori e delle sue tradizioni”, conclude il presidente: “Viva la Marina Militare, viva le Forze Armate, viva la Repubblica!”.