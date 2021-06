Diocesi: Caritas San Severo, sabato si inaugura l’Emporio della solidarietà “Don Felice Canelli”

Un Emporio della solidarietà intitolato a “Don Felice Canelli”: è la nuova iniziativa che sarà inaugurata a San Severo, in provincia di Foggia, il 12 giugno (ore 17.30, via Soccorso 46), per iniziativa della Caritas diocesana. Si tratta di una nuova opera-segno nel nome di un sacerdote diocesano, apostolo e amico dei poveri, don Felice Canelli, recentemente dichiarato venerabile dalla Santa Sede. “Si tratta di una modalità nuova per fornire una risposta concreta e immediata ai bisogni primari dei nuclei familiari con reddito assente o insufficiente – spiega don Andrea Pupilla, direttore della Caritas – attraverso l’offerta di una varietà di beni di prima necessità, resi disponibili da donazioni o acquisti, che i beneficiari potranno scegliere in base ai propri bisogni. Un luogo dove sarà possibile fare la spesa gratuitamente tramite una tessera a punti, di carattere temporaneo, abilitata dal Centro di ascolto della Caritas diocesana dopo una valutazione dei requisiti previsti per l’accesso a tale servizio. Ai beneficiari saranno proposti altri servizi e anche percorsi di orientamento, formazione, inclusione e socializzazione”. Inoltre, “saranno promosse attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari con approccio sistemico e integrato grazie alla rete di imprese ed esercizi commerciali del territorio che vorranno sostenere quest’iniziativa”. L’Emporio della solidarietà è stato realizzato grazie al contributo di Caritas italiana proveniente dai fondi 8 per mille. Saranno presenti all’inaugurazione: mons. Giovanni Checchinato, vescovo di San Severo; mons. Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana; don Andrea Pupilla, direttore della Caritas di San Severo; Francesco Miglio, sindaco di San Severo; Simona Venditti, assessore comunale alle Politiche sociali.