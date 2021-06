Diocesi: Teramo, mons. Leuzzi benedice la “Fiaccola della Speranza” che accompagnerà la staffetta podistica per il progetto Cei “Ora viene il bello”

Nell’ambito del progetto della Cei “Ora viene il bello”, la diocesi di Teramo-Atri ha organizzato una staffetta podistica che prenderà il via oggi, alle 18, davanti alla cattedrale di Teramo, con mons. Lorenzo Leuzzi che presiederà la cerimonia di benedizione ed accensione della “Fiaccola della Speranza” che, attraversando il territorio della diocesi, porterà un messaggio di speranza e di rinascita. Un simbolo ritenuto di grande importanza, perché si tratta della fiaccola benedetta da Papa Giovanni Paolo II nel 1994 e che, dopo aver attraversato negli anni piccoli e grandi luoghi di culto, ha inaugurato la Tendopoli di San Gabriele. I podisti percorreranno 25 km, passando per Specola, Caprafico, Forcella, Villa Vomano e Castelnuovo Vomano, fino ad arrivare alle 20.30 all’Abbazia di Santa Maria di Propezzano, dove Paolo D’Agostino chiuderà la manifestazione con l’esecuzione di alcuni brani per organo. L’evento vedrà la partecipazione delle società sportive Pretuzi runners Asd, Gruppo podistico amatori Teramo, Ecologica G Giulianova, Atletica Gran Sasso, Atletica Vomano e Gruppo podistico Montorio al Vomano. La staffetta è il primo di 14 appuntamenti a cadenza settimanale, che comprenderanno l’organizzazione di eventi musicali, escursioni e momenti di preghiera proposti dagli Uffici diocesani per la pastorale dello sport, santuari e turismo religioso all’interno del progetto nazionale della Cei “Ora viene il Bello”, una proposta della Conferenza episcopale Italiana per creare esperienze generative nell’ambito del turismo e dell’ospitalità religiosa, dei pellegrinaggi e dei cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori.