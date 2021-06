Diocesi: Pavia, domani per la festa del Sacro Cuore messa con mons. Sanguineti alla cappella del Ticinello

Per la solennità del Sacro Cuore di Gesù, domani, venerdì 11 giugno, il vescovo di Pavia, mons. Corrado Sanguineti, presiederà alle 18.30 una celebrazione eucaristica nella cappella del Ticinello, afferente alla parrocchia del Santissimo Salvatore. “In un tempo di ripartenza come quello che stiamo vivendo – sottolinea il parroco, don Franco Tassone – la presenza del Cristo e del suo amore infinito per noi ci riporta alla dimensione delle relazioni dopo la fragilità che abbiamo dovuto vivere dovuta al distanziamento, alla diffusa paura di contagio. Credo che la festa sia l’opportunità per considerare il fatto che Gesù ha a cuore l’umanità ma anche noi abbiamo a cuore lui: è una mutua relazione in cui ritroviamo la possibilità di donarci agli altri”.

Domani, alle 18, presso la cappella de Sacro Cuore è in programma la recita della Coroncina della Divina Misericordia, a cui seguirà la messa presieduta da mons. Sanguineti, “durante la quale – spiega la diocesi – si pregherà per la santificazione dei sacerdoti, il che significa pregare per la santità dell’intero popolo di Dio, a cui il loro ministero è ordinato”.