Papa Francesco: a seminario marchigiano, “non accontentatevi di essere abili nell’uso dei social e dei media”

Anche Gesù “ha imparato, ma sul serio: non ha fatto finta di imparare. Era Dio, ma era uomo”. Lo ha detto, a braccio, il Papa, che nel discorso rivolto alla comunità del Pontificio Seminario Regionale Marchigiano “Pio XI” ha lanciato un preciso appello ai futuri sacerdoti: “Non accontentatevi di essere abili nell’uso dei social e dei media per comunicare. Solo trasformati dalla Parola di Dio potrete comunicare parole di vita”. “Il mondo è assetato di sacerdoti in grado di comunicare la bontà del Signore a chi ha sperimentato il peccato e il fallimento, di preti esperti in umanità, di pastori disposti a condividere le gioie e le fatiche dei fratelli, di uomini che si lasciano segnare dal grido di chi soffre”, la tesi di Francesco: “Attingete l’umanità di Gesù dal Vangelo e dal Tabernacolo, ricercatela nelle vite dei santi e di tanti eroi della carità, pensate all’esempio genuino di chi vi ha trasmesso la fede, ai vostri nonni e ai vostri genitori”. “Già San Paolo lo diceva nella lettera a Timoteo: ricordati di tua mamma e di tua nonna, delle tue radici”, ha aggiunto a braccio.