Diocesi: Milano, arcivescovo Delpini e sindaco Sala inaugurano il centro diurno “Bassanini-Tremontani” per persone senza dimora

Sotto i binari della Stazione Centrale di Milano, in via Sammartini 116, apre i battenti il centro diurno polifunzionale “Antonio Bassanini e Alessandra Tremontani”. Lo annuncia Caritas Ambrosiana. Martedì 15 giugno alle ore 14.30 l’arcivescovo di Milano, mons Mario Delpini, inaugurerà il nuovo servizio con il sindaco Giuseppe Sala. Seguiranno gli interventi di: Luciano Gualzetti, direttore Fondazione Caritas Ambrosiana; Giovanni Fosti, presidente Fondazione Cariplo; Ilaria Maggiorotti, responsabile Asset Immobiliari Rfi; Michele Crisostomo, presidente di Enel ed Enel Cuore; Chiara Bassanini, figlia di Bassanini Tremontani. Il nuovo servizio “offrirà alle persone senza dimora l’occasione per prendersi una pausa dalle fatiche della vita di strada”. Con il centro diurno “Bassanini e Tremontani” si compie anche un percorso iniziato il 16 dicembre 2011 con l’apertura del Rifugio Caritas, il dormitorio aperto proprio nello stesso luogo dove per decenni fratel Ettore ha dato accoglienza ai diseredati, un simbolo della Milano solidale visitato da Madre Teresa di Calcutta quando nel 1979 venne in città.