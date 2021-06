Diocesi: Caritas Catania, kit anti-Covid in distribuzione all’Help center

La Caritas di Catania lancia un’iniziativa per offrire un’estate più sicura a persone senza dimora che continuano a vivere in condizioni di disagio e marginalità e quindi maggiormente esposti all’emergenza sanitaria in corso. Prosegue così nell’azione di sensibilizzazione e contrasto alla diffusione del Covid-19. Sabato prossimo, 12 giugno, i volontari dell’organismo diocesano, nel corso del quotidiano pranzo delle 12.30, all’Help center della stazione, distribuiranno uno speciale kit assemblato tramite diverse donazioni ricevute dalla Caritas diocesana.

Le sacche, distribuite nel corso del pranzo, conterranno una bottiglietta di gel igienizzante, un pacchetto con diverse mascherine, una mantellina antipioggia e una borraccia. Inoltre, gli operatori dell’organismo diocesano saranno a disposizione per fornire informazioni e indicazioni a quanti vorranno partecipare alla campagna di vaccinazione “Accanto agli ultimi” voluta dal governo regionale e rivolta a coloro che vivono in condizioni di precarietà. L’azione dell’organismo diocesano si colloca nell’ambito di un piano di supporto agli assistiti per invitarli a non abbassare la guardia in vista di un’estate che potrebbe presentare degli elementi di rischio per le persone che vivono per strada e quindi più esposte di altre al contatto e al contagio. Anche per le altre fasce sociali più deboli, non necessariamente senza dimora, gli operatori continueranno ad aiutarle a prenotare online i vaccini sul portale messo a disposizione dall’assessorato regionale della Salute. Il servizio è rivolto in particolare ad anziani o famiglie a basso reddito e/o persone analfabete digitali o prive di supporti tecnologici.