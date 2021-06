Papa Francesco: respinge le dimissioni del card. Marx, “continua come vescovo di Monaco e Frisinga”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Continua come ti proponi di fare, ma come arcivescovo di Monaco e Frisinga”. Così il Papa, in una lettera in spagnolo, respinge le dimissioni del card. Reinhard Marx, presentate dal porporato tedesco, sempre a mezzo lettera, il 4 giugno scorso. “Se ti viene la tentazione di pensare che, nel confermare la tua missione e nel respingere le tue dimissioni, questo Vescovo di Roma (un tuo fratello che ti ama) non ti comprende, pensa a cosa deve aver provato Pietro di fronte al Signore quando, a modo suo, gli presentò la rinuncia: ‘allontanami da me che sono un peccatore’, e ascoltò la risposta: ‘pasci le mie pecorelle'”. Il riferimento del Santo Padre è alla parte finale della lettera del card. Marx, che terminava così: “Continuerò ad essere sacerdote e vescovo di questa Chiesa e ad impegnarmi a livello pastorale sempre e quando lo ritenga sensato e opportuno. Voglio dedicare gli anni futuri del mio servizio in modo più intenso alla cura pastorale e ad impegnarmi per un rinnovamento spirituale della Chiesa”.