Diocesi: Albenga-Imperia, domani la giornata di santificazione sacerdotale

In occasione della solennità del Sacro Cuore domani, venerdì 11 giugno, si rinnova l’invito all’appuntamento annuale di fraternità e spiritualità sacerdotale che si terrà nella chiesa cattedrale di Albenga. “La giornata offre l’occasione di fermarsi alla presenza del Signore per rinnovare la memoria dell’incontro con Lui e rinvigorire la missione a servizio del Popolo di Dio”, si legge sul sito diocesano.

In occasione del 50° anniversario della sua ordinazione sacerdotale, san Giovanni Paolo II affidò le proprie memorie ad un testo dal titolo “Dono e Mistero” in cui si legge: “Se si analizzano le attese che l’uomo contemporaneo ha nei confronti del sacerdote, si vedrà che, nel fondo, c’è in lui una sola, grande attesa: egli ha sete di Cristo. Il resto – ciò che serve sul piano economico, sociale, politico – lo può chiedere a tanti altri. Al sacerdote chiede Cristo”.

La meditazione che il vescovo di Albenga-Imperia, mons. Guglielmo Borghetti, offrirà, avrà come tema: “Come in famiglia, appunti di spiritualità presbiterale”. Durante l’incontro saranno ricordati nella preghiera alcuni confratelli che celebrano gli anniversari di ordinazione sacerdotale: don Giancarlo Aprosio, don Mario Bussetti e don Antonio Cozzi (50°); don Ettore Barbieri, don Renato Giaccardi, don Zephirin Yakanda e don Giorgio Marchesini (25°). I diaconi Giacomo Barone, Antonio Barbera, Ario Enrico e Giorgio Pizzo ricordano il loro venticinquesimo.

Il programma della giornata vedrà alle ore 9,30 gli arrivi e l’accoglienza, alle ore 10 la meditazione del vescovo, alle 11,15 l’esposizione del Santissimo Sacramento, tempo per la preghiera e la riflessione personale, recita dell’ora sesta e la benedizione eucaristica.